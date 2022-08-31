بتصاميم «3D».. الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة الدعم القابضة، اليوم الأربعاء، التصور للشكل المستهدف لجزء من الأعمال بمشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق مجال العمل المعتمد.

ونشرت الشركة مجموعة من الصور للملعب، وعلقت عليها: «نعرض الزوايا بتصاميم (3D) ونوضح الشكل الخارجي وتوزيع المقاعد بالإضافة إلى تصور لغرف تغيير الملابس للاعبين، وكذلك غرف التحكم ومنصة الإعلاميين».

وأضافت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها تسعى دائمًا لتنفيذ الأعمال بتصاميم تتماشى مع التطور الحديث وبجودة عالية.

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التحدي الكبير

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أجرى جولة تفقدية، في ملعب طرابلس الدولي؛ من أجل متابعة سير أعمال الصيانة التي استؤنفت خلال يوليو الماضي. وتابع الدبيبة، أعمال الترميم التي تُجرى في الملعب من أجل تجهيزه وفقًا للاشتراطات وملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال الدبيبة: «إن التحدي الكبير في هذا المشروع هو الصيانات الخاصة بالترميم والمعالجات»، معتبرًا أن «الصيانة في هذا الملعب تحدٍ كبير»، مطالبًا القائمين على الصيانة بأن تكون أرضية الملعب على النظام الدولي.

الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد بتصاميم «3D». (حساب شركة الدعم القابضة عبر فيسبوك)

الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد بتصاميم «3D». (حساب شركة الدعم القابضة عبر فيسبوك)

الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد بتصاميم «3D». (حساب شركة الدعم القابضة عبر فيسبوك)

الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد بتصاميم «3D». (حساب شركة الدعم القابضة عبر فيسبوك)

الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد بتصاميم «3D». (حساب شركة الدعم القابضة عبر فيسبوك)

الكشف عن ملعب طرابلس الدولي بشكله الجديد بتصاميم «3D». (حساب شركة الدعم القابضة عبر فيسبوك)