لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل لاعبو مدرسة صبراتة للتنس تألقهم ومشاركتهم الإيجابية في البطولات التونسية، حيث كانت أمس المشاركة الثانية في بطولة القيروان المفتوحة.

وتشهد البطولة مشاركة 32 لاعبا من بينهم خمسة ليبيين وهم إبراهيم الشتيوي، وهاشم الفزاني، ومحمود المدهوني، ومحمد الرقيق، وعبدالرحمن بن عتيقة.

وأمس في الدور الـ16 لبطولة القيروان، فاز إبراهيم الشتيوي علي زكي حوبيس من تونس بمجموعتين لصفر ( 6/ 1، 6 /4)، وفاز هاشم الفزاني على الجزائري بن أميري بمجموعتين لصفر (6 /2، 6 /3)، وفاز محمد الرقيق على عمادالدين مبروك من تونس بمجموعتين (6 /0 6 /0)، وفاز محمود المدهوني علي أحمد المسعودي من تونس (1/6، 0/6).

وفي بطولة «تحت 14 عاما» فقد الليبي عبدالرحمن بن عتيقة مباراته أمام التونسي ريان البرقاوي بمجموعتين لصفر (0 /6 ، 1 /6).

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واليوم الأربعاء وفي الدور ربع النهائي لبطولة «تحت 16 عاما»، إبراهيم الشتيوي يلتقي التونسي يوسف الحمزاوي. وفي ربع نهائي الكبار أحمد سلطان سيتبارى مع التونسي يوسف الفيكي، وإبراهيم الشتيوي مع التونسي يوسف افيس، ومحمد الرقيق مع زميله هاشم الفزاني.

يشار إلى أن إبراهيم الشتيوي يشارك في بطولتي الكبار و- 16 عاما.

وفي تصريح لإداري مدرسة صبراتة للتنس عبدالسلام سلطان، قال إن المشاركة في البطولتين كانت ناجحة، والنتائج ممتازة، وأتاحت فرصة المشاركة والاحتكاك للاعبينا.

ووجه الشكر إلى جميع اللجان المنظمة لبطولتي التنس بمدينتي مقرين والقيروان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وحيا أيضا مدير إدارة نادى جرزونة بمدينة بنزرت سيف الله كفاله على جهوده في تسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين وتمكينهم من المشاركة في البطولتين.