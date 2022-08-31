الليبي إبراهيم الشتيوي يتتوج ببطولة مقرين التونسية للمضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار أمس على بطولة مقرين التونسية لكرة المضرب، والتي شهدت مشاركة 32 لاعبا وتوج ببطولتها الليبي إبراهيم الشتيوي بعد فوزه على زميله الليبي هاشم الفزاني، بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة كانت نتائجها (6 /3 ، 1/6، 7 /6).

يشار إلى أن هاشم الفزاني فاز في الدور النصف نهائي على التونسي نجم الدين قويدر بمجموعتين لصفر (6 /2 ، 7 /5). وإبراهيم الشتيوي تأهل بعد فوزه على اللاعب التونسي ماجد العروي بمجموعتين لصفر أيضا (6/ 2 ،6 /3).

ويشرف على المنتخب الليبى فنيا المدرب الوطني سعد الرقيق، وإداريا عبدالسلام سلطان.

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يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 32 لاعبا من بينهم خمسة ليبيين وهم إبراهيم الشتيوي وهاشم الفزاني وأحمد سلطان ومحمد الرقيق وعبد الرحمن بن عتيقة.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» حيا رئيس الاتحاد الفرعي للمضرب بطرابلس على قشوط المدرب سعد الرقيق، والرياضيين المشاركين وأولياء أمورهم على مستواهم الفنى الرفيع وعلى النتائج المميزة التى حققوها في بطولة مقرين. وأضاف قشوط أن الخماسي الليبي تنتظره مشاركه أخرى في بطولة مدينة القيروان التونسية التي ستنطلق الأحد المقبل.