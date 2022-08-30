اتحاد الكرة: منظومة للتسجيل الإلكتروني لكل الأندية والاتحادات الفرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى لإطلاق منظومة التسجيل الإلكتروني لكل الأندية الرياضية والاتحادات الفرعية بكافة ربوع ليبيا.

وجاء إعلان إطلاق منظومة التسجيل الإلكتروني لكل الأندية الرياضية، ضمن خطوات الاتحاد الليبي لكرة القدم الجادة الساعية للتطوير.

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وسيشرع اتحاد الكرة قريبًا في إطلاق منظومة التسجيل الإلكتروني لكل الأندية الرياضية والاتحادات الفرعية بكافة ربوع ليبيا، وذلك تحت إشراف مكتب تقنية المعلومات وشؤون الاحتراف مع لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم اعتبارًا من هذا الموسم الرياضي 2022-2023.