اتحاد الكرة يوجه خطابا إلى القنوات المرئية بشأن إقامة عدد من مباريات المنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، خطابًا إلى القنوات المرئية بشأن الحصول على حقوق بث عدد من المباريات الودية والرسمية للمنتخبات الوطنية، خلال الفترة المقبلة.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في إطار خطة التطوير والإعداد للمنتخبات الوطنية يقيم الاتحاد الليبي لكرة القدم عددًا من اللقاءات الودية والرسمية (دورة ودية للمنتخب الأول يشارك بها منتخبات المنتخب الأول مالي / المنتخب الأول زامبيا).

وتقام اللقاءات الودية والرسمية للمنتخبات الوطنية، بمدينة بنغازي على ملعب شهداء بنينا، خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2022، كما يستضيف المنتخب الأولمبي الليبي المنتخب الأولمبي السوداني في مباراتين يومي 5 و 8 سبتمبر 2022 على ملعب شهداء بنينا.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن منتخب الشباب الليبي يستضيف منتخب الشباب السوداني في مباراتين يومي 6 و9 سبتمبر 2022، ببنغازي على ملعب شهداء بنينا، كما ستقام مباراة رسمية في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بين المنتخب الليبي الأولمبي والمنتخب الرواندي الأولمبي 2022/9/20.

ودعا اتحاد كرة القدم الليبي جميع القنوات المرئية، لتقديم عروضها بشأن نقل هذه المباريات بشكل حصري أو مشترك، علمًا بأن المباريات ستقام بحضور الجمهور، مع مراعاة الموافقة على منح الإشارة المرئية للدول المشاركة بهذه المباريات ختاما.