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منتخب ليبيا جاهز لـ«أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 11:01 صباحا
منتخب ليبيا جاهز لـ«أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما
المنتخب الليبي للطائرة في منافسات بطولة أفريقيا للشباب. (فيسبوك)
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أنهى منتخب ليبيا للكرة الطائرة تحت 19عاما معسكره التدريبي بتونس، الإثنين، تحت إشراف المدرب التونسي عامر نصراوي ومساعديه الوطنيين رمزي أبوشعالة ويوسف بركة.

وجاء معسكر فرسان الطائرة؛ استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة 19 عاما، والتي تستضيفها مدينة الجديدة المغربية في الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2022.

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وعلمت «بوابة الوسط» أنه بعد إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب، ستتحول اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من لاعبي المنتخب إلى مدينة الدار البيضاء المغربية.

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