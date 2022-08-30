اللعب النظيف يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

ودّع منتخب ليبيا، اليوم الإثنين، بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، بعدما تعادل مع نظيره اليمني بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف ليبيا اللاعب عبدالمؤمن المبروك، بينما جاء هدف اليمن عن طريق أنور الطريقي.

وفي المجموعة نفسها (الثانية)، حقق منتخب تونس فوزاً على منتخب عمان بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أنس العمدوني ومحمد كريم، بينما جاء هدف عمان عن طريق عبدالله الشرقي.

- منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

وبتلك النتائج احتل منتخب اليمن صدارة المجموعة بـ5 نقاط، بالتساوي مع منتخب تونس، يليهما منتخب ليبيا بنفس الرصيد ثم المنتخب العماني رابعاً بدون نقاط؛ وبذلك تأهل المنتخب التونسي رفقة نظيره اليمني إلى الدور ربع النهائي، متفوقاً بقاعدة اللعب النظيف على المنتخب الليبي.

المنتخبات المتأهلة

وتأهلت رسميًا منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، التي تقام خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وتختتم منافسات دور المجموعات، غدًا الثلاثاء، حيث يلتقي المغرب مع جزر القمر، وموريتانيا مع العراق في المجموعة الثالثة، ومصر أمام سوريا، ولبنان مع السعودية ضمن المجموعة الرابعة.