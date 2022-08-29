الهداف الغنودي يعود لناديه السابق عبر القائمة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عاد اللاعب الدولي لاعب المنتخب الوطني، محمد الغنودي، إلى صفوف فريق الأهلي طرابلس، حيث جرى تسجيل اللاعب في القائمة الأفريقية ليكون ضمن الفريق في الموسم الرياضي «2022 - 2023» محليا وأفريقيا.

وانتقل الغنودي الموسم الماضي إلى فريق أبوسليم الذي جاء في الترتيب الثامن لفرق المجموعة الثانية، ويعد الغنودي من الأسماء المخضرمة، وقدم مع الأهلي طرابلس أداء مميزا طيلة السنوات الماضية، ونجح في اعتلاء قمة هدافي الدوري الليبي في مناسبتين.

وستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع فريق الأهلي طرابلس مع فريق كمكم بطل زنجبار، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ثاني مواجهة رسمية تجمع الفريق مع ممثل للكرة الليبية.

يذكر أن مباريات الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال الأفريقي ستنطلق بداية من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل؛ حيث يستقبل بطل زنجبار فريق الأهلي طرابلس أولاً على ملعبه في لقاء الذهاب الأول في العاشر من شهر سبتمبر، بينما سيدور لقاء الإياب الحاسم ببنغازي في السابع عشر من الشهر نفسه.