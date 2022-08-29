منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي مساء اليوم الإثنين، منتخب ناشئي ليبيا مع نظيره اليمني في ثالث مباريات الجولة الأولي لـ«كأس العرب» التي تقام في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ويتساوى منتخب «ناشئ ليبيا» مع المنتخب اليمني في مجموع النقاط برصيد أربع نقاط، ويطمح للظفر بنتيجة المباراة للتأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة الثانية.

نتائج الجولة الثانية في كأس العرب

وفي ختام مباريات الجولة الثانية والتي أقيمت السبت كانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

حقق منتخب المغرب فوزا على منتخب موريتانيا بهدف دون رد، في المجموعة الثالثة وعلى ملعب السيق. وضمن المجموعة نفسها، حقق منتخب العراق فوزا بنتيجة 2-1 على منتخب جزر القمر، على ملعب مستغانم.

وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب مصر بنتيجة تسعة أهداف نظيفة، وفي المجموعة نفسها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السعودية فوزا على منتخب سورية بنتيجة 4-3.