«براعم الهدى» أبطال كأس ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج فريق «براعم الهدى» بكأس وذهبية بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للبراعم 14 عاما، للموسم الرياضي 2022/2021 بعد فوزه على الجزيرة بشوطين مقابل شوط واحد.

ولجأ الفريقان لشوط حاسم بعدما انتهى الشوط الأول لصالح الجزيرة بنتيجة 25/ 22، والثاني للهدى بنتيجة 25 / 19، ليحسم الهدى المباراة لصالحه في الشوط الثالث بنتيجة 15 /11.

الترتيب النهائي لكأس ليبيا للكرة الطائرة

وتوج الهدى بذهبية وكأس البطولة برصيد خمس نقاط، والجزيرة بالميدالية الفضية برصيد أربع نقاط، والبرونزية لبراعم الأهلي بنغازي، كذلك توج لاعب الجزيرة المعتصم بالله النايلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

أدار المباراة الحكمان عصام الفسي، وعلي الأوجلي، والمسجل أحمد الجبالي، ومراقبا الخطوط سعد المسلاتي، واعبيد البرغثي.

لاعبان من فريق «براعم الهدى» الفائز بكأس وذهبية بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للبراعم 14 عاما. (الإنترنت)