الكونفدرالية.. «الهلال» السوداني يوافق على طلب «أهلي الخرطوم» قبل مباراته أمام «الأخضر»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

أعلن نادي «الهلال» السوداني، موافقته الرسمية والسماح لنادي «أهلي الخرطوم» السوداني، للعب أمام ممثل الكرة الليبية «الأخضر»، على ملعب «الهلال»، استاد الجوهرة الزرقاء، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، هذا الموسم (2022 - 2023) في وقت لم يتجاوب مع طلبات غريمه نادي «المريخ» غير المباشرة باستخدام ملعبه.

وأكد نادي «الهلال»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه منح الموافقة لنادي «هلال الساحل» من مدينة بورتسودان و«أهلي الخرطوم» لخوض مبارياتهما ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية هذا العام على ملعبه.

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وسيلعب فريق «هلال الساحل»، الذي حقق المركز الثالث بالدوري السوداني الممتاز الموسم الماضي، أمام فريق «جيتا غولد» التنزاني، بينما سيلعب «أهلي الخرطوم» أمام فريق «الأخضر» الليبي. وكان الأمين العام لـ«أهلي الخرطوم» أكد أنه خاطب إدارة نادي «الهلال» لخوض مباراة الذهاب أمام «الأخضر» الليبي بالجوهرة الزرقاء وأنهم في انتظار رده، بينما يفكرون في الوقت ذاته في خوض المباراتين بمدينة بنغازي.

يذكر أن مباراة الذهاب الأولى بين «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» ستقام بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي في الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بملعب الجوهرة بنادي «الهلال» في الثامن عشر من شهر سبتمبر المقبل.