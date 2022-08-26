طارق ثابث.. أكثر المدربين القادمين من تونس تواجداً بالملاعب الليبية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يعد المدرب التونسي طارق ثابث، أكثر المدربين القادمين من تونس تواجداً بملاعبنا المحلية، وأكثرهم تنقلاً وترحالاً بين مختلف فرقنا المحلية وهو المدرب الأقدم حالياً، حيث يتواجد بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم منذ العام 2008، حيث كان فريق وفاق صبراتة محطته التدريبية الأولى.

وانتقل طارق ثابت لتولي تدريب فريق خليج سرت لموسمين متتاليين، ليتحول بعدها لتولي مهمة تدريب فريق الأخضر بالبيضاء ليتحول بعدها لتولي تدريب فريق الأهلي ببنغازي، ثم انتقل إلى الجار فريق النصر ليشد الرحال بعدها لتولي مهمة تدريب فريق الأهلي بطرابلس، لينتقل بعدها إلى الهلال الذي كان محطته التدريبية الأخيرة الذي قاده لموسمين متتاليين.

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وأنهى ثابت معه الموسم الماضي بالمرتبة الرابعة ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى، وسيكون فريق الأولمبي محطته التدريبية الثامنة بملاعب الدوري الليبي حيث باشر مهامه كمدرب لفريق مدينة الزاوية استعداداً للموسم الكروي الجديد.