المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يشهد شهر سبتمبر المقبل عودة جديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نشاطه خلال أيام الـ«فيفا» الدولية، حيث ينتظر أن يستضيف الاتحاد الليبي لكرة القدم، دورة ودية دولية مصغرة ستشهد مشاركة منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبي زامبيا ومدغشقر.

وستكون انطلاقة الدورة خلال الفترة من الثامن عشر من شهر سبتمبر حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستقام الدورة بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، وسيسبق إقامة الدورة تجمع قصير للمنتخب الوطني الليبي بقيادة مدربه الفرنسي مارتينز، الذي سيعلن قائمته الجديدة التي ستشهد تحويرات عديد خاصة بعد أن أخذ الجهاز الفني ومساعدوه متسعاً من الوقت في متابعة مباريات الدور السداسي، ونشاط اللاعبين المحترفين.

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وستكون هذه الدورة الدولية الودية خير إعداد وتحضير للمنتخب الوطني للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات الـ«شان» بالجزائر التي ستقام مطلع العام الجديد إلى جانب استكمال باقي منافسات تصفيات الـ«كان».