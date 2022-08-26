«الأهلي بنغازي» يضم المالي عصمان دومبيا لمدة موسمين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، تعاقده مع لاعـب الارتكاز المالي عصمان دومبيا، لمدة موسمين، قادمًا من صفوف فريق يوسفية برشيد المغربي.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة أو قيمتها المالية، لكن جماهير الفريق تتطلع لمنافسة شرسة الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق مباريات الدور السداسي بالمرتبة الخامسة.

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وتعاقد «الأهلي بنغازي»، مع المدرب التونسي شهاب الليلي خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، من أجل قيادة الفريق الأول خلال الموسم المرتقب الذي ينتظر انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل.

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، تحدث الليلي في مؤتمر صحفي عن سعيه للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.