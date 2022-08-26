Atwasat

«الأهلي بنغازي» يضم المالي عصمان دومبيا لمدة موسمين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 01:04 صباحا
«الأهلي بنغازي» يضم المالي عصمان دومبيا لمدة موسمين
لاعـب الارتكاز المالي عصمان دومبيا (صفحة الأهلي بنغازي على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، تعاقده مع لاعـب الارتكاز المالي عصمان دومبيا، لمدة موسمين، قادمًا من صفوف فريق يوسفية برشيد المغربي.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة أو قيمتها المالية، لكن جماهير الفريق تتطلع لمنافسة شرسة الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق مباريات الدور السداسي بالمرتبة الخامسة.

- التونسي شهاب الليلي يكشف طموحاته مع «الأهلي بنغازي» في مؤتمره الصحفي

وتعاقد «الأهلي بنغازي»، مع المدرب التونسي شهاب الليلي خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، من أجل قيادة الفريق الأول خلال الموسم المرتقب الذي ينتظر انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل.

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، تحدث الليلي في مؤتمر صحفي عن سعيه للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟

لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي

اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس

وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول ...
موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا

موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا
مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة

مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة
لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟

لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
براعم السويحلي يلحق أول خسارة بالهدى ويتصدر نهائيات ليبيا للكرة الطائرة
براعم السويحلي يلحق أول خسارة بالهدى ويتصدر نهائيات ليبيا للكرة ...
العربي: نجهز لتنظيم بطولة النعمي للشطرنج
العربي: نجهز لتنظيم بطولة النعمي للشطرنج
تقنية المعلومات تهز شباك الصيدلة بنصف دستة أهداف في دوري طلاب جامعة طرابلس
تقنية المعلومات تهز شباك الصيدلة بنصف دستة أهداف في دوري طلاب ...
بالصور: التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023
بالصور: التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز...
«أثقال ليبيا» يتأهب للمشاركة في البطولة الأفريقية
«أثقال ليبيا» يتأهب للمشاركة في البطولة الأفريقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ......
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. ......
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار...
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم ......
المزيد
«الأهلي بنغازي» يضم المالي عصمان دومبيا لمدة موسمين
«الأهلي بنغازي» يضم المالي عصمان دومبيا لمدة موسمين...
الكشف عن مباريات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
الكشف عن مباريات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز ......
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
«أثقال ليبيا» يتأهب للمشاركة في البطولة الأفريقية
«أثقال ليبيا» يتأهب للمشاركة في البطولة الأفريقية...
بالصور: التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023
بالصور: التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط