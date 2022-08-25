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«أثقال ليبيا» يتأهب للمشاركة في البطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 25 أغسطس 2022, 08:18 مساء
«أثقال ليبيا» يتأهب للمشاركة في البطولة الأفريقية
المنتخب الليبي لرفع الأثقال. (الإنترنت)
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يتأهب منتخب ليبيا لرفع الأثقال، للمشاركة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (ناشئين وشباب) والتي ستقام بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

ويترأس الوفد سعيد محمد حامد، ويضم إداري عام الوفد مصطفى حشاد، وإداري المنتخبات أسامة قناو، ومدرب الناشئين جمال القنطري، ومدرب الشباب محمد بن سعيد، ومساعده أبوبكر الدوكالي، وطبيب الوفد هشام بريكاو والحكمين صافي أحميدة، ويونس الحمادي.

وتضم البعثة من رياضيين كلا من عبدالسلام قناو، وهشام الباعور، وكمال شلابي، ومقدام صلاح، ومحمد الطيب، ومحمد شلابي، ومحمد الشارف، ومحمد سمير، ومنيب العزيبي، ونصرالدين المالكي، وشاهين داوود، ويوسف شاكير، ويوسف زاوية، وزكريا شلابي.

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