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بالصور.. التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 04:05 مساء
بالصور.. التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023
التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
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مدينة شحات الأثرية تشهد إقامة قرعة بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022 - 2023)

تستعد مدينة شحات الأثرية، اليوم الخميس، لإقامة قرعة بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد (2022 - 2023)، حيث تُجرى التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم الحفل.

وكان من المقرر أن تقام القرعة يوم 18 أغسطس داخل المسرح الأثري بمدينة شحات، قبل أن تؤجل إلى اليوم الموافق 25 من الشهر ذاته.

وستشهد القرعة تواجد فريق أساريا للمرة الأولى فيها خاصة أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها للدوري الممتاز في تاريخه.

وجاء إعلان موعد مسابقة الدوري الليبي عقب تتويج فريق «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخ البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أُقيمت يوم السبت الموافق 30 يوليو الماضي، على معلب «رادس» بتونس، ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويتوج بلقب النسخة «47».

- بالإجماع.. اتحاد الكرة يرفض استقالة عادل الأوجلي
- تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات
- رسميا.. قرعة الدوري الليبي الممتاز بالمسرح الأثري في مدينة شحات 18 أغسطس

استقالة عادل الأوجلي
وفي وقت سابق تقرر تأجيل قرعة بطولة الدوري، بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، قبل يوم من القرعة. وقال في نص رسالة مكتوبة إلى اتحاد الكرة: «السيد رئيس الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إني مستقيل ولحكاية متهالبة.. أشهد الله بأن الأهـم أن يعـم الخير والسلام والتسامح على بلادنا، وأن يعمل الجميع على ذلك بروح المسؤولية الكاملة. وبعد النظر واستشراف المستقبل والتفكير بعمق، وبمحض إرادتي الكاملة أترك مهام عملي في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم متحملاً كافة المسؤولية القانونية والإدارية والاجتماعية إن كانت توجد».

وبعدها أعلن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، رفضه بالإجماع، استقالة رئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد عادل الأوجلي، التي تقدم بها خلال الأيام الماضية. ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على حسابه بـ«فيسبوك»، نص استقالة الأوجلي وعلق عليها: «بالإجماع رفض استقالة الدكتور عادل الأوجلى من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم».

التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
التجهيزات واللمسات الأخيرة لمراسم حفل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
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