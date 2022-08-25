تقنية المعلومات تهز شباك الصيدلة بنصف دستة أهداف في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تأهل فريق كلية تقنية المعلومات إلى الدور ربع نهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزه أمس على كلية الصيدلة بسداسية نظيفة.

جاءت أهداف تقنية المعلومات بإمضاء اللاعبين حسام عبدالدايم هدفين، وأكرم فارس هدفين، وهدفا لكل من محمد أبوبكر وخالد جمعة.

وأدارة المباراة الحكم عبدالمنعم رزق والمساعدان أسامة دله ومعمر محيله.

أبرز النتائج

التربية البدنية × علوم الشريعة: 5/ 1

الزراعة × الهندسة: 1/ 0

تقنية المعلومات × الصيدلة: 6/ 0

- الزراعة تجتاز الهندسة وتتاهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

- «التربية البدنية» تفوز على «الشريعة» بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس

- «البدنية» تلتقي «علوم الشريعة» في دوري طلاب جامعة طرابلس