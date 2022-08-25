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العربي: نجهز لتنظيم بطولة النعمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 25 أغسطس 2022, 02:20 مساء
العربي: نجهز لتنظيم بطولة النعمي للشطرنج
خالد النعمي حكما بإحدى البطولات العالمية. (إنترنت)
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أكد رئيس جمعية الوفاء الرياضية الخيرية، صلاح العربي، أن الجمعية تجهز وبالتعاون مع منظمة بيدق سالك، وبرعاية نادي الساحل الرياضي تنظيم بطولة النعمي للشطرنج الخاطف تخليدًا ووفاءً لرئيس الاتحاد الليبي السابق للشطرنج وأحد مؤسسي جمعية الوفاء المرحوم خالد النعمي.

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وأضاف العربي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن البطولة ستقام يوم السبت المقبل بقاعة (مارياج) بطريق الشط بطرابلس، وبالنظام السويسري ومن جولات والفائز الأول سيتحصل على مبلغ 700 دينار والثاني 500 دينار والثالث 300 دينار.

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