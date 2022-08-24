البهلول لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للدراجات نجحت رغم صعوبات الطريق والحرارة لأكثر من 40 درجة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد رئيس الاتحاد الفرعي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات، الخبير الرياضي ومدير سباق بطولة ليبيا للدراجات البهلول عيسي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه رغم حرارة الطقس الذي وصل إلى أكثر من أربعين درجة مئوية في بعض مناطق السباق وصعوبة مسار السباق من منحدرات وجبال في المنطقة من العزيزية إلى الزنتان فإن البطولة كانت ناجحة فنيًا.

وأضاف البهلول قائلًا «إن جميع الدارجين أكلموا سباق بطولة ليبيا للدراجات، وخصوصًا في الفئات السنية الناشئين والأوسط وكذلك الكبار، رغم كل الظروف الصعبة».

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وأكمل «نشكر كل من أسهم في إنجاح البطولة من مدربين قاموا بجهد كبير في عمليات إصلاح الأعطاب، وجميع الحكام وعلى رأسهم المخضرم محمد التومي ومصطفى المبروك البسكري، وكذلك بلدتا العزيزية والزنتان والشركات الراعية للبطولة والجهات الاعتبارية والإعلام الرياضي».

وحول إمكانية إفراز البطولة لمواهب جديدة يمكن أن تفيد المنتخب الوطني، قال البهلول عيسى «نعم، أفرزت عدة مواهب وخصوصًا في فئة الناشئين الذين أظهروا قوة التحمل حيث كانت مسافة السباق 53 كلم في منطقة شبه واعرة ودرجة حرارة مرتفعة، وأكملوا السباق، وكذلك الأمر هو خير استعداد لفريقي الأهلي طرابلس والمدينة للبطولة العربية للأندية، وكذلك المنتخب الوطني الذي له عدة استحقاقات».

البهلول عيسي وسط رجال بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

البهلول يتوسط التريكي ومحرر الوسط. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)