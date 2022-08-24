30 لاعبا في قائمة الاتحاد الأفريقية قبل الظهور في نسخة دوري الأبطال الجديدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن نادي الاتحاد قائمة فريقه الأول لكرة القدم استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد 2022-2023، وضمت القائمة 30 لاعبًا.

حراسة المرمى

معاد اللافي وأحمد أبي الأشهر وياسين عبود.

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الدفاع

في مركز الظهير الأيمن: أحمد الكيلو وفرج كوبا وأحمد الهرام، وفي قلب الدفاع: سند الورفلي وطلال فرحات وناجي داره وصدام بن عزيزة، وفي الظهير الأيسر: المعتصم الصبو وسياكا بكابوكو وطارق السعيطي.

الوسط

محمد التهامي وفريد انغوما ومعتز معروف وعبدالله داقو وعمر الخوجة وربيع شادي، وفي الجناح الأيمن: محمد عادل ويوسف كاره وعبدالعاطي العباسي، وفي الجناح الأيسر: يحيى زليطني وعمران سالم ومعاذ عيسى.