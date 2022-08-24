الأهلي طرابلس يضع خطته قبل انطلاق دوري الأبطال.. و«كمكم» الزنجباري يحدد موعد ضربة البداية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حدد فريق كمكم الزنجباري 10 سبتمبر المقبل، موعدا لمباراة الذهاب مع فريق الأهلي طرابلس في مستهل مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

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وتقام المباراة في زنجبار في تمام الساعة الرابعة مساء، وسيقيم فريق الأهلي طرابلس معسكرا قصيرا قبل المباراة، وقد استعان «الزعيم» بعدد من اللاعبين الجدد عزز بهم صفوفه قبل الدخول في المعسكر القصير بمصر قبل التحول إلى زنجبار في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس شارك الموسم الماضي في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» وخرج من الدور نصف النهائي.