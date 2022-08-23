الزراعة تجتاز الهندسة وتتاهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف فريق كلية الزراعة، ورقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس، بعد فوزه اليوم على فريق كلية الهندسة بهدف دون.

وجاء هدف كلية الزراعة في شوط المباراة الثاني، بإمضاء اللاعب علاء بلحاج.

وأدار المباراة الحكم سلام أحمد، بمساعدة الحكمين أسامة دله وياسين الجراح.

بقية المباريات

وغدًا الأربعاء، 24 أغسطس، سيكون الموعد مع مباراة كلية تقنية المعلومات مع الصيدلة. والسبت 26 أغسطس، كلية العلوم تلتقي التربية قصر بن غشير، والأحد 27 أغسطس، الفنون والإعلام تلتقي الاقتصاد 2.

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وتقام يوم الإثنين 28 أغسطس، مباراة بين فريق التقنية الطبية، أمام القانون أ. والثلاثاء 29 أغسطس كلية الأسنان تلتقي كلية التمريض. والأربعاء 30 أغسطس، الطب البشري تتبارى مع القانون ج.

فريق كلية الهندسة في بطولة دوري جامعة طرابلس. (الإنترنت)