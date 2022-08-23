«التربية البدنية» تفوز على «الشريعة» بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت على ملعب الجامعة، أمس الإثنين أولى مباريات دور الثمانية لطلاب جامعة طرابلس، وجمعت كليتي التربية البدنية وعلوم الشريعة تاجوراء بإدارة الحكم طلال الحمادي والمساعدين عبدالمنعم رزق وياسين الجراح والمراقب رضا زرتي.

جاء شوط المباراة الأول ليشهد تقدم كلية التربية البدنية بهدفين لصفر بإمضاء اللاعبين محمد إبراهيم ومحمد العارف.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق التربية البدنية ثلاثة أهداف جاءت بإمضاء يوسف بن حامد (هدفان) ومهند الورفلي (هدف)، وأحرز فريق كلية الشريعة هدفا بإمضاء اللاعب عبدالمنعم البوعيشي؛ لتنتهي المباراة بفوز التربية البدنية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

قائمة فريق التربية البدنية

ياسين جرافة، ومعاذ محمد أبوشينة، ولقمان عبدالمطلب، ومحمد بحيح، ومحمد إبراهيم، وعوني محمد، وعمر ساسي، وحمزة الحراري، ومهند الورفلي، ويوسف بن حامد، ومحمد العارف، وعمر العيساوي، وعادل خيرالله، ومحمد خليفة، والمدرب كمال الزروق، والإداري كمال التاورغي.

قائمة فريق علوم الشريعة

عبدالمنعم أبوعائشة، ومحمد النفاتي، وأحمد الحبيشي، وعبدالرحمن عبدالقادر، والصادق البدرني، وأحمد بلقاسم، وسفيان بالريش، وأحمد الطشاني، ورواد الشريف، ومعاذ العماري، ومحمد السائح، وأحمد عبدالمطلب، ومحمد الورشفاني، وعبدالمحسن الهاشمي، ونذير محمد، وعبدالوارث التفاثي، ومحمود الهاشمي، والمدرب الطاهر بن حامد، والإداري أيمن محمد.

وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة معاذ أبوشينة من فريق كلية التربية البدنية.

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)