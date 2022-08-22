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«البدنية» تلتقي «علوم الشريعة» في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 22 أغسطس 2022, 05:06 مساء
«البدنية» تلتقي «علوم الشريعة» في دوري طلاب جامعة طرابلس
دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (فيسبوك)
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يقام اليوم الإثنين على ملعب الجامعة مباريات بدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس، وبمشاركة الفرق المتأهلة من المرحلة الأولى.

- فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس

الفرق المتأهلة هي: كليات التربية البدنية والزراعة والصيدلة والطب البشري والعلوم والفنون والإعلام وتقنية المعلومات والهندسة وعلوم الشريعة والاقتصاد (ج) والتربية قصر بن غشير والقانون (ج) والتقنية الطبية والأسنان والتمريض والقانون البيطري.

وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتجمع مباراة اليوم الإثنين، بين كليتي التربية البدنية وعلوم الشريعة.

أجندة المباريات
وغدًا الثلاثاء، 23 أغسطس، كلية الزراعة تلتقي الهندسة، والأربعاء 24 أغسطس، كلية تقنية المعلومات تتبارى مع كلية الصيدلة، والسبت 27 أغسطس، كلية العلوم تلتقي التربية قصر بن غشير، والأحد 28 أغسطس، الفنون والإعلام تلتقي الاقتصاد (2)، والإثنين 29 أغسطس، التقنية الطبية تتبارى مع القانون (أ)، والثلاثاء 30 أغسطس، كلية الأسنان تلتقي كلية التمريض، والأربعاء 31 أغسطس، الطب البشري تتبارى مع القانون.

مباريات ربع النهائي
الفائزان من 3،1.
الفائزان من 4،2.
الفائزان من 7،5.
الفائزان من 8،6.

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