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الهلال يلتقي الجزيرة في نهائي بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 22 أغسطس 2022, 01:37 مساء
الهلال يلتقي الجزيرة في نهائي بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
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يسدل الستار اليوم الإثنين، ببنغازي على نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين «تحت 15 عاما»، ويقام النهائي على كأس البطولة ويجمع فريقي الجزيرة والهلال.

وفي آخر النتائج المسجلة في البطولة، أُقيمت مباراة تحديد الترتيب التاسع والعاشر، وانتهت بفوز الأخضر على المروج (24-12)، ومباراة تحديد الترتيب السابع انتهت بفوز الأولمبي على قار يونس (32-23)، وفي مباراة تحديد الترتيب الخامس فازت بنغازي الجديدة على الأصدقاء (22-19).

- مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب
- 3 انتصارات وتعادل في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين

وأُقيم أمس الأحد في الدور النصف نهائي لقاء بين الهلال والنجمة وفاز الأول بنتيجة (32-25)، والجزيرة على مركز عمر أبوعجاجة بنتيجة (30-22).

اليوم الإثنين، تقام آخر مباراتين في البطولة، الأولى لتحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وتجمع النجمة ومركز أبوعجاجة، ومباراة النهائي والتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية وتجمع  الهلال والجزيرة.

لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
الهلال يلتقي الجزيرة في نهائي بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين
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