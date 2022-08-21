التريكي لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في تنظيم بطولة ليبيا للدراجات رغم الصعوبات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نور الدين التريكي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه رغم كل الصعوبات، إلا أن النجاح كان حليف تنظيم بطولة ليبيا للدراجات.

- دراجو الأهلي طرابلس أبطال ليبيا (صور)

جاء ذلك على هامش بطولة ليبيا للدراجات، التي أُقيمت بمدينة الزنتان، واختُتمت مساء أمس السبت، بمشاركة 45 رياضيًا من 12 ناديًا منضوية تحت مظلة الاتحاد الليبي للدراجات.

الدعم المفقود يقف حجر عثرة

وقال التريكي في تصريحه إلى «بوابة الوسط»: «على الرغم من جميع الصعوبات التي تعانيها جل الاتحادات، ومن بينها الاتحاد الليبي للدراجات، بسبب قلة الدعم، وعدم صرف مستحقات الاتحادات، إلا أن النشاط لم يتوقف، حيث أثر قلة الدعم على برامج الاتحادات، وكثيرًا ما طلبنا من الجهات المسؤولة والرسمية، خاصة وزارة الشباب والرياضة تقديم الدعم لنا، ولم نلتقَ منها أي دعم، إلا القليل جدًا المتمثل في كؤوس وقلائد للفائزين».

وأضاف: «لكن رغم كل الصعوبات والعراقيل نجحنا بإقامة بطولة ناجحة بكل المقياس، وأنت كإعلامي شاهد على هذا النجاح ونقل الصورة الواضحة دون أية مزيدات والمستوى الفني والتنظيمي للجان العاملة، التي كان لها الأثر الإيجابي في نجاح البطولة، وبهذه المناسبة أود أن أشكر كل من أسهم في هذا النجاح من حكام ومدربين ودراجين وأندية مشاركة وعميد بلدية الزنتان، الذي سخر كل الإمكانات، وشركة طيران البراق وشركة مقاتل للزيوت وكيل شركة نورث سي الهولندية، وكل الجهات الاعتبارية بمدينة الزنتان والعزيزية».

الاتحادات الفرعية تنهي بطولاتها لهذا العام

وحول برنامج اتحاد الدراجات بعد اختتام هذه البطولة واختيار عناصر المنتخب الوطني، قال التريكي: «إن بطولة ليبيا هي ختام برامج الاتحاد العام لهذا العام، بعد أن أنهت الاتحادات الفرعية بطولاتها، والقادم هو التركيز على اختيار المتميزين في كل الفئات، والاستعداد الأمثل للبطولة العربية، فلدينا ثلاث بطولات عربية وهي في «المضمار» وستكون في القاهرة، و«الجبلية» وستكون في تونس، بالإضافة إلى الحدث الأكبر وهي البطولة العربية للدراجات، وهي بطولة «الطريق والجبلية»، التي ستقام في دبي، وأتمنى من وزارة الرياضة أن تكون في الموعد، لأن لدينا مواهب واعدة تستحق الاهتمام بها وفتح المجال أمامها للمشاركة في المنافسات الدولية، التي أفرزتها هذه البطولة وحتى نكون في منصات التتويج، ولدينا أيضًا بعض الطوافات في الجزائر وتونس والمغرب».

واختتم التريكي حديثه إلى «بوابة الوسط» قائلًا: «نعم لدينا البطولة العربية للأندية، وأتمني من ناديي الأهلي طرابلس والمدينة الاستعداد الجيد، وقد خاطبنا الاتحاد العربي بهذه المشاركة، بعد أن أكد الناديان المذكوران مشاركتهما، البطولة ستكون في سورية في مدينة اللاذقية، ونتمنى من وزارة الرياضة دعم هذين الناديين للمشاركة في هذه البطولة التي تعتبر مهمة للأندية، وسيكونان منافسين على التراتيب الأولى فيها، وأيضًا ليكون الدراجون في المستوى المطلوب للاستعداد للبطولة العربية المقبلة، ونحن كاتحاد عام ورياضيين جاهزون لهذه المشاركات، وينقصنا الدعم فقط من وزارة الرياضة والجهات الأخرى».

بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)

بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)