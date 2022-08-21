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دراجو الأهلي طرابلس أبطال ليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 21 أغسطس 2022, 03:57 مساء
دراجو الأهلي طرابلس أبطال ليبيا (صور)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
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سيطر دراجو الأهلي طرابلس على جميع مراكز بطولة ليبيا للدراجات والتي انطلقت من مدينة العزيزية إلى مدينة الزنتان والتي أشرف عليها الاتحاد العام الليبي للدراجات وشارك فيها 45 دارجًا في الفئات (ناشئين وأواسط والكبار) من أندية الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد الشرطة واتحاد الجمارك واتحاد مصراتة والسويحلي والمطمر والفريخ والجزيرة ونجوم الصابرية والأولمبي والانتصار.

 البطولة انطلقت صباح الجمعة من مدينة العزيزية صوب مدينة الزنتان لمسافة 120كم، حيث تحصل على الترتيب العام فريق الأهلي طرابلس، والترتيب الفردي، حيث كانت نتائج السباق على النحو الآتي:

فئة الكبار 120 كلم سباق الطريق
في المركز الأول أنس الليثم من نادي الأهلي طرابلس، وحل ثانيا علاء المحمودي من الأهلي طرابلس، وثالثا عبدالسلام أبوظهير من نادي الأهلي طرابلس، وفي الترتيب الرابع علي اصغوير من نادي المدينة.

فئة الأواسط 115 كلم
حل في المركز الأول بدر الدين أرتلولة من نادي الأهلي طرابلس، وجاء في المركز الثاني الدراج حذيفة شكري طور من نادي الجزيرة، والمركز الثالث كان من نصيب فريق المدينة سند سمير خمير.

فئة الناشئين 53 كلم من العزيزية إلى بئر الغنم
في فئة الناشئين كان طول السباق 53 كيلومترا من مدينة العزيزية إلى مدينة بئر الغنم، واستطاع أشبال نادي اتحاد الجمارك الهيمنة على السباق بحصولهم على المركزين الأول والثاني، حصل على المركز الأول علي أسامة بن يحيى، والثاني عمر عبد المجيد الككلي من نادي اتحاد الجمارك، والمركز الثالث كان لصالح ناي المدينة للدراج عدي عادل السائح.

وأقيم صباح أمس السبت منافسات فردي ضد الساعة للفئات الثلاثة للكبار 23 كيلومترا، و15 كيلومترا للأواسط، و10 كيلومترات لفئة الناشئين، وانطلق السباق من طريق مطار الزنتان، وكانت النتائج المسجلة في السباقات على النحو الآتي:

فئة الناشئين لمسافة 10 كلم ضد الساعة
المركز الأول كان للدراج سالم خالد فرج من نادي الأهلي طرابلس، وحل في المركز الثاني محمد فرج من نادي السويحلي، وجاء في المركز الثالث عدي عادل السائح من نادي المدينة.

فئة الأواسط لمسافة 15 كلم ضد الساعة
في المركز الأول دراج نادي المدينة سند سمير خمير، وفي المركز الثاني حذيفة شكري طور من نادي الجزيرة، والمركز الثالث بدر عمران أبوتالولة من الأهلي طرابلس.

فئة الكبار لمسافة 23 كلم
حل في المركز الأول علاء الدين حمودة من نادي الأهلي طرابلس، وفي المركز الثاني أحمد سوكر من نادي المدينة، والمركز الثالث أنس فوزي الليثم من الأهلي طرابلس.

أجواء البطولة واختيار المنتخبات  
نجحت البطولة في أجواء صعبة، أبرزها حرارة الطقس والمناطق الجبلية الوعرة والمرتفعات والانحدارات والتي كانت صعبة وخصوصا في الفئات السنية، حيث كانت المشاركة والمنافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة وتحقيق نتائج إيجابية حيث تم اختيار المنتخبات الوطنية في لعبة الدراجات في الفئات الثلاثة من جانب اللجان الفنية والتي لها استحقاقات دولية قادمة.

فريق الأهلي طرابلس حصد في البطولة العديد من الألقاب من بينها الترتيب العام في المركز الأول، وعدد القلائد والكؤوس وفريق الجمارك تحصل على لقب بطل فئة الناشئين, حيث تم تكريم الأبطال أصحاب الترتيب الأولى في الفئات الثلاثة بتذاكر سفر إلى تركيا في سباقات الطريق، وفي سباقات ضد الساعة تم تكريم الأبطال أصحاب الترتيب الأولى في الفئات الثلاثة بتذاكر سفر إلى الإسكندرية إلى جانب حصولهم على القلائد الذهبية وكؤوس البطولة.

وجرى في الحفل الختامي تكريم العديد من الجهات والتي أسهمت في نجاح البطولة من بين شركات البرق للطيران وزيوت مقاتل وبلدية الزنتان والعزيزية والجهات الاعتبارية الأخرى ووسائل الإعلام من بينها «بوابة الوسط» والتي واكبت البطولة منذ ساعة انطلاقها.

بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
بطولة ليبيا للدراجات. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)
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