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يد شباب ليبيا أمام مصر في أولى مواجهات بطولة أفريقيا برواندا.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 21 أغسطس 2022, 12:47 مساء
يد شباب ليبيا أمام مصر في أولى مواجهات بطولة أفريقيا برواندا.. الأحد
تدريبات منتخب شباب اليد. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
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انطلقت، أمس السبت، بكيغالي عاصمة رواندا بطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب، بمشاركة ثمانية فرق موزعة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تونس، أنغولا، المغرب، رواندا، بينما تشكلت المجموعة الثانية من منتخبات: ليبيا، مصر، الجزائر، الكونغو.

- مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب

شهد اليوم الافتتاحي مباراة واحدة انتهت بفوز عريض لأنغولا على روندا البلد المستضيف بنتيجة (43-20).

واليوم الأحد يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء مصر، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، وثاني مباريات اليوم ستجمع الجزائر مع الكونغو، وفيما يلي أجندة المباريات:

الإثنين 22 أغسطس
تونس × أنغولا  
ليبيا × الجزائر
مصر × الكونغو
المغرب × رواندا

الثلاثاء 23 أغسطس، راحة لكل الفرق

الأربعاء 24 أغسطس
ليبيا × الكونغو
مصر× الجزائر
المغرب × أنغولا
تونس × رواندا

الخميس 25 أغسطس
تونس × المغرب

منتخب شباب اليد يستعد للسفر إلى رواندا. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
منتخب شباب اليد يستعد للسفر إلى رواندا. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
تدريبات منتخب شباب اليد. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
تدريبات منتخب شباب اليد. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
تدريبات منتخب شباب اليد. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
تدريبات منتخب شباب اليد. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)
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