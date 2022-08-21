يد شباب ليبيا أمام مصر في أولى مواجهات بطولة أفريقيا برواندا.. الأحد

انطلقت، أمس السبت، بكيغالي عاصمة رواندا بطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب، بمشاركة ثمانية فرق موزعة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تونس، أنغولا، المغرب، رواندا، بينما تشكلت المجموعة الثانية من منتخبات: ليبيا، مصر، الجزائر، الكونغو.
- مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب
شهد اليوم الافتتاحي مباراة واحدة انتهت بفوز عريض لأنغولا على روندا البلد المستضيف بنتيجة (43-20).
واليوم الأحد يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء مصر، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، وثاني مباريات اليوم ستجمع الجزائر مع الكونغو، وفيما يلي أجندة المباريات:
الإثنين 22 أغسطس
تونس × أنغولا
ليبيا × الجزائر
مصر × الكونغو
المغرب × رواندا
الثلاثاء 23 أغسطس، راحة لكل الفرق
الأربعاء 24 أغسطس
ليبيا × الكونغو
مصر× الجزائر
المغرب × أنغولا
تونس × رواندا
الخميس 25 أغسطس
تونس × المغرب
تعليقات