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بالصور: البطل عادل البرعصي يفوز ببطولة درنة للقوة البدنية

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري السبت 20 أغسطس 2022, 07:39 مساء
بالصور: البطل عادل البرعصي يفوز ببطولة درنة للقوة البدنية
الرياضي عادل البرعصي الفائز بالترتيب الأول ببطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
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فاز الرياضي، عادل البرعصي بالترتب الأول ببطولة درنة للقوة البدنية، في نسختها الأولى تحت اسم «أقوى رجل في درنة»، التي أُقيمت بساحة حي الزهور بالمدينة.

وجاء الرياضي خليل المقصبي في الترتيب الثاني في بطولة درنة للقوة البدنية، التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة من قبل شباب مدينة درنة.

جرى تنظيم ببطولة درنة للقوة البدنية بالتعاون بين منظمة «نبض» و«اللجنة التطوعية للمهرجانات الرياضية» من مدينة طبرق.

أشرف على البطولة من الناحية الفنية والتحكيمية الكابتن رافع علي أدم وفريقه المتخصص بتنظيم بطولات القوة البدنية.

الرياضي خليل المقصبي الفائز بالترتيب الثاني في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
الرياضي خليل المقصبي الفائز بالترتيب الثاني في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
أحد الرياضيين المشاركين في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
الفريق المشرف على البطولة من الناحية الفنية والتحكيمية بقيادة الكابتن رافع علي أدم (منظمة نبض).
الفريق المشرف على البطولة من الناحية الفنية والتحكيمية بقيادة الكابتن رافع علي أدم (منظمة نبض).
رياضيين يحتفلون بالمشاركة في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
رياضيين يحتفلون بالمشاركة في بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
حضور جمهور كبير من قبل شباب مدينة درنة لمتابعة بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
حضور جمهور كبير من قبل شباب مدينة درنة لمتابعة بطولة درنة للقوة البدنية «أقوى رجل في درنة». (منظمة نبض).
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