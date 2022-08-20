بالصور: البطل عادل البرعصي يفوز ببطولة درنة للقوة البدنية...

فاز الرياضي، عادل البرعصي بالترتب الأول ببطولة درنة للقوة البدنية، في نسختها الأولى تحت اسم «أقوى رجل في درنة»، التي أُقيمت بساحة حي الزهور بالمدينة.
وجاء الرياضي خليل المقصبي في الترتيب الثاني في بطولة درنة للقوة البدنية، التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة من قبل شباب مدينة درنة.
جرى تنظيم ببطولة درنة للقوة البدنية بالتعاون بين منظمة «نبض» و«اللجنة التطوعية للمهرجانات الرياضية» من مدينة طبرق.
أشرف على البطولة من الناحية الفنية والتحكيمية الكابتن رافع علي أدم وفريقه المتخصص بتنظيم بطولات القوة البدنية.
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