لاعب دولي سابق يطالب بنقل جلسات اتحاد كرة القدم الليبي على الهواء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد لاعب «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» والمنتخب الوطني السابق عصام رجب، أن اتحاد الكرة له أهداف شخصية لا تخدم كرة القدم الليبية، وهو الأمر الذي يعكسه التخبط الكبير السائد في المشهد الكروي.



وطالب رجب في تصريحات تلفزيونية لقناة «المسار» رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي، بكشف الأسماء المعرقلة له، التي لها مصالح شخصية في اتحاد الكرة، بسبب خلاف على انطلاق الدوري.



أيضًا طالب رجب بكشف المعرقلين عمومًا، قائلًا: «يجب نقل اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الليبي على الهواء. بعض الأشخاص في مجلس اتحاد الكرة غير مؤهلين لهذه المواقع، ونقص الملاعب مشكلة كبيرة، أصبحت تؤرق الكرة الليبية».