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مصر تلتقي نيجيريا وتونس مع الكاميرون في نصف نهائي أفريقية طائرة الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 أغسطس 2022, 03:53 مساء
مصر تلتقي نيجيريا وتونس مع الكاميرون في نصف نهائي أفريقية طائرة الشباب
منافسات طائرة الشباب. (فيسبوك)
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تتواصل بتونس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا، وفي الدور ربع النهائي جرت أمس الجمعة، أربع مباريات، كانت نتائجها فوز نيجيريا على ليبيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين (20-25، 25-18، 20-25، 25-22، 15-8).

أيضًا فازت الكاميرون على غامبيا بثلاثة أشواط لشوط (17-25، 23-25، 23-25، 25-19)، وفوز مصر على المغرب بثلاثة أشواط دون رد (25-19، 25-23، 25-18)، وتونس على روندا بثلاثة أشواط لصفر (25-14، 25-23، 25-15).

مبارتا النصف نهائي
تجرى اليوم السبت مباريات الدور نصف النهائي للبطولة، وتلتقي نيجيريا مع مصر، وتونس تتبارى مع الكاميرون، والفائزان من المباراتين يلتقيان غدًا الأحد في مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية والخاسران يلتقيان في مباراة الترتيب الثالث.

منافسات طائرة الشباب. (فيسبوك)
منافسات طائرة الشباب. (فيسبوك)
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