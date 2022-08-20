بحثاً عن مخرج للظهور.. قانون عام الرياضة يستغيث

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

ترقب الوسط الرياضي الليبي كثيرًا، بحالة من التفاؤل، صدور قانون عام الرياضة الجديد، الذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية، إلا أن المشهد الرياضي أصبح مرتبكًا بعدما طالبت عدة شخصيات رياضية في البرلمان الليبي، بإيقاف هذا القانون، حيث توجه وفد رياضي من اللجنة الأولمبية والأندية لمدينة طبرق للقاء المسؤوليين في مجلس النواب الذين يرفضون هذا القانون بشكله الحالي، وترى وزارة الرياضة أن هذا القانون يشكل نقلة إيجابية، وأن مواده جاءت بعد عمل كبير من لجنة تكونت من 22 عضوًا، أغلبهم من الخبرات الرياضية المعروفة، وقدمت عصارة جهدها بعد زيارة عدة مدن ليبية.

إعداد مسودة من 200 مادة تلقى اعتراضات

وعلمت جريدة «الوسط» أن من أبرز المشاكل والنقاط المعترض عليها موضوع المحكمة الرياضية والاستقلالية المالية، وموضوع سيادة الدولة في المجال الرياضي، وطالبت شخصيات رياضية عديدة وزارة الرياضة الليبية بتحريك موضوع قانون عام الرياضة، الذي توقف لأكثر من عام، رغم إعداد المسودة التي تكونت من 200 مادة، وعكف على إعداده عشرات الشخصيات الرياضية لمدة عام من العمل المتواصل، بينما كانت عدة مكونات رياضية منها اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة وروابط الأندية اعترضت على القانون، وكذلك التقارير عبر شخصيات في مجلس النواب لإيقاف القانون أو تعديل بعض مواده.

استطلاع لـ«الوسط» حول ملابسات الأزمة وأبعادها

من جانبها استطلعت جريدة «الوسط» آراء بعض الشخصيات الرياضية لمعرفة رأيها في القانون المجمد حتى الآن، وطالب مدير الاتحادات الرياضية السابق أحمد اليزيدي بتحريك الموضوع إعلامياً ورياضيًا لمعرفة أسباب إيقافه، ولماذا الاعتراض على بعض بنوده؟، أما المدير التنفيذي السابق لنادي «الاتحاد» علي بلغيث، فقال: «أتمنى أن يرى النور، ولا يكون مصيره مثل مصير المحكمة الرياضية التي نترقب إنشاءها منذ سنوات، ولم يحصل شيء»، أيضًا طالب الإعلامي أحمد زايد بالالتقاء مجدداً بأعضاء من مجلس النواب لمناقشتهم لمعرفة أسباب الإيقاف، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة ومؤثرة في الوسط الرياضي من المفترض أن تلتقي في جلسة عمل وتضغط في اتجاه إصدار القانون، وأخيرًا طالب مدير الاتحادات الرياضية السابق فرج بن سليم، بإعادة عرض مسودة قانون عام الرياضة الليبية على نطاق أوسع للخبراء والجهات ذات العلاقة. وأكد بن سليم وجود عدة ملاحظات على المسودة، خاصة اللوائح الفنية واللائحة التنفيذية للقانون، رغم أنه يقدر الجهد المبذول من لجنة القانون، وتساءل بن سليم في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط» عن السبب في وجود 199 مادة في هذا القانون، خاصة أن الدول المجاورة ليست لديها قوانين تتضمن هذا العدد الكبير من المواد، على الرغم من مرور عام وعدة أشهر على تشكيل لجنة عليا لإصدار قانون عام للرياضة الليبية، إلا أن الوسط الرياضي لا زال يتساءل عن مصير القانون الذي لم يرَ النور بعد.

22 شخصية رياضية تتعاون مع اللجان الفرعية

كانت اللجنة العليا لقانون عام الرياضة عقدت عديد الاجتماعات في عدة مدن ليبية، وتشكلت عضويتها من 22 شخصية من الشخصيات الرياضية المعروفة، التي قامت بالتعاون مع اللجان الفرعية بتسليم مسودة القانون لمجلس النواب، بدوره وجد مجلس النواب اعتراضًا من بعض المكونات الرياضية، ومنها اللجنة الأولمبية، وبعض الاتحادات والروابط الرياضية التي توجهت في وفد إلى المجلس للاعتراض على بعض مواد القانون، بذلك وبعد أكثر من عام، لم يكتب للقانون أن يصبح أمرًا واقعًا، ويصدر كقانون تشريعي لتنظيم المجال الرياضي الذي يبقى في حاجة ماسة له.

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وكانت مسودة قانون الرياضة في ليبيا أُعدت من قبل وزارة الرياضة الليبية في العام الماضي، وعرضت على مجلس النواب الليبي في وقت سابق لكن لم تعتمد بعد بسبب مقترحات لتعديل بعض المواد التي أحدثت جدلًا في الوسط الرياضي بين القبول والرفض، واعتبر الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم الليبي، عبدالواحد أبوزقية، أن خطوة إصدار قانون عام للرياضة خطوة جيدة، وقال أبوزقية في تصريحات خاصة إلى جريدة «الوسط»: «أستغرب من عدم وضع القانون في موقع وزارة الرياضة الإلكتروني لإبداء الآراء من كل النخب الرياضية، ويجب أيضاً أن تقبل الوزارة كل الآراء حول القانون وبكل روح رياضية».

أزمة بسبب تكرار بعض المواد وإشكالية دعم الدولة

وأضاف: «هناك تكرار في بعض مواد القانون، وهناك إشكاليات في موضوع الدعم المقدم من الدولة أو من المنظمات الدولية، وهناك اعتراض منطقي حول إنشاء المجلس الأعلى للرياضة الذي يتكون من 11 عضواً، فكيف نطالب بالحكم الرشيد في الرياضة ويعطى الوزير حق اختيار 7 أعضاء في المجلس الأعلى»، وانتقد أبوزقية وجود 200 مادة بالقانون، معتبراً ذلك مبالغة في المواد، ولا يزال الوسط الرياضي الليبي يترقب، بحالة من التفاؤل، صدور قانون عام الرياضة الجديد، الذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية.

وفي تصريح خاص إلى جريدة «الوسط» قال عضو اللجنة المشتركة بين وزارة الرياضة و«الأولمبية الليبية»، محمود الطويل: «الاجتماع جاء بناء على طلب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، وتم فيه الاتفاق على عديد النقاط، أولى تلك النقاط أن الآلية التي اتخذتها لجنة إعداد مسودة قانون الرياضة لم تراعِ السياق الصحيح من ناحية العرض والمشورة، وأيضاً عرض نسخة مشروع القانون على الأندية والاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية باعتبارها شريكاً أساسياً في هذا القانون، رغم مطالبة اللجنة الأولمبية الليبية بذلك بموجب كتاب وُجه بالخصوص لوزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وبحسب ما أكد الحاضرون بضرورة عرض مسودة القانون مجدداً على الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية لمناقشتها ودراستها بوقت كافٍ»، ليظل المشهد الرياضي مرتبكاً، بينما ترى وزارة الرياضة أن القانون يشكل نقلة إيجابية.