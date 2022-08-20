تركيا تنهي دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ341 ميدالية والمغرب الأفضل عربيا وليبيا 25

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيم الخميس بملعب جامعة سلجوق بمدينة قونيا التركية مراسم حفل اختتام الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي والتي استضافتها تركيا في الفترة من التاسع حتى الثامن عشر من أغسطس الجاري، بمشاركة 4200 لاعب مثلوا 56 بلدًا.

2000 متطوع في حفل الختام

جاء حفل الختام بسيطًا ليلفت الأنظار، بعدما شهد مشاركة 2000 متطوع، وتصدرت تركيا جدول ميداليات الدورة برصيد 341 ميدالية، 145 ذهبية، و107 فضيات، و89 برونزية.

جاءت أوزبكستان ثانيًا برصيد 158 ميدالية، منها 51 ذهبية، و42 فضية، و65 برونزية، وإيران ثالثًا برصيد 133 ميدالية، 39 ذهبية، و44 فضية، و50 برونزية، ورابعًا أذربيجان برصيد 89 ميدالية، 27 ذهبية، و33 فضية، و39 برونزية، وخامسًا كازاخستان بـ89 ميدالية، 27 ذهبية، و23 فضية، و39 برونزية، وسادسا المغرب بـ62 ميدالية، 15 ذهبية، 13 فضية، 34 برونزية.

مشاركة ليبية قوية في الكرة الحديدية

واقتصرت مشاركة ليبيا على ثلاثي الكرة الحديدية راشد سويسي وعبدالمهيمن الزنتوتي وعلي الصغير، وجاءت في الترتيب الـ25 برصيد 4 ميداليات،1 ذهبية، 3 برونزيات، أما المغرب، فكانت الأبرز عربيًا وتصدرت المشاركة بـ15 ذهبية، و13 فضية، و34 برونزية، يليها البحرين، 9 ذهبيات، و7 فضيات، و7 برونزيات، والجزائر، 7 ذهبيات، و12 فضية، و3 برونزيات، ثم الكويت، 5 ذهبيات، و9 فضيات، و2 برونزية.

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غابت عن منصات التتويج بألعاب التضامن الإسلامي 11 دولة وهي: أفغانستان وبروناي وجزر القمر والغابون وغينيا والعراق وموزمبيق وموريتانيا والصومال وتشاد وسورينام.

جدول ترتيب العام للميداليات

1- تركيا: 145 ذهبية، 107 فضيات، 89 برونزية.

2- أوزبكستان: 51 ذهبية، 42 فضية، 65 برونزية.

3- إيران: 39 ذهبية، 44 فضية، 50 برونزية.

4- أذربيجان: 29 ذهبية، 36 فضية، 34 برونزية.

5- كازاخستان: 27 ذهبية، 23 فضية، 39 برونزية.

6- المغرب: 15 ذهبية، 13 فضية، 34 برونزية.

7- إندونيسيا: 13 ذهبية، 14 فضية، 29 برونزية.

8- البحرين: 9 ذهبيات، 7 فضيات، 7 برونزيات.

9- كاجستان: 8 ذهبيات، 8 فضيات 15 برونزية.

10- الجزائر: 7 ذهبيات، 12 فضية، 23 برونزية.

11- الكويت: 5 ذهبيات، 9 فضيات، 2 برونزية.

12- تركمستان: 4 ذهبيات، 6 فضيات، 13 برونزية.

13- قطر: 4 ذهبيات، 3 فضيات، 5 برونزيات.

14- الإمارات: 3 ذهبيات، 2 فضية، 5 برونزيات.

15- السعودية: 2 ذهبية، 12 فضية، 10 برونزية.

16- الكاميرون: 2 ذهبية، 6 فضيات، 5 برونزيات.

17- أوغندا: 2 ذهبية، 5 فضيات، 2 برونزية.

18- الأردن: 2 ذهبية، 4 فضيات، 6 برونزيات.

19- ماليزيا: 2 ذهبية، 1 فضية، 4 برونزية.

20- غامبيا: 2 ذهبية.

21- نيجيريا: 1 ذهبية، 3 فضيات، 1 برونزية.

22- السنغال: 1 ذهبية، 1 فضية، 5 برونزيات.

23- ساحل العاج: 1 ذهبية، 1فضية، 3 برونزيات.

24- عمان: 1 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية.

25- ليبيا: 1 ذهبية، 3 برونزيات.

26- بوركينا فاسو: 1 ذهبية، 1 برونزية.

27- النيجر: 1 ذهبية، 1 برونزية.

28- باكستان: 1 ذهبية.

29- طاجيكستان: 3 فضيات، 5 برونزيات.

30- السودان: 2 فضية، 1 برونزية.

31- تونس: 1 فضية، 6 برونزيات.

32- لبنان: 1 فضية، 3 برونزيات.

33- بنغلاديش: 1 فضية، 2 برونزية.

34- فلسطين: 1 فضية، 2 برونزية.

35- جيبوتي: 1 فضية، 1 برونزية.

36- ألبانيا: 1 فضية.

37- غينيا 1 فضية.

38- توغو: 1 فضية.

39- مالي: 1 فضية.

40- اليمن: 2 برونزية.

41- غينيا بيساو: 1 برونزية.

42- بنين 1 برونزية.

43- مالديف 1 برونزية.

44- سيراليون 1 برونز.

التتويج الليبي في الكرة الحديدية. (فيسبوك)

التتويج الليبي في الكرة الحديدية. (فيسبوك)

التتويج الليبي في الكرة الحديدية. (فيسبوك)

التتويج الليبي في الكرة الحديدية. (فيسبوك)