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البلجيكي إيميال مدربا جديدا للاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 أغسطس 2022, 12:59 مساء
البلجيكي إيميال مدربا جديدا للاتحاد المصراتي
البلجيكي إيميال في مصراتة. (فيسبوك)
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وصل، أمس الجمعة، إلى مصراتة المدرب البلجيكي لوك إيميال لاستلام أولى مهامه في الإشراف على تدريب فريق كرة القدم بنادي الاتحاد المصراتي الذى يبدأ الاستعداد للدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضى 2022-2023، بحسب صفحة رئيس النادي محمد شاكة على «فيسبوك».

وقال شاكة «إن المدرب البلجيكي لوك إيميال يملك خبرة كبيرة في الملاعب العربية والأفريقية، وسبق له التدريب في بلدان مصر وتونس والجزائر والسودان والغابون وجنوب أفريقيا ورواندا».

واختتم شاكة عبر سطوره على صفحته الشخصية قائلًا «شهدت مسيرة إيميال التتويج بالعديد من الألقاب مع الفرق التي أشرف عليها».
 

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