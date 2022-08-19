بالإجماع.. اتحاد الكرة يرفض استقالة عادل الأوجلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، رفضه بالإجماع، استقالة رئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد عادل الأوجلي، والتي تقدم بها خلال الأيام الماضية.

وكان الأوجلي تقدم باستقالته، قائلا في نص رسالة مكتوبة إلى اتحاد الكرة: «السيد رئيس الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إني مستقيل ولحكاية متهالبة.. أشهد الله بأن الأهـم أن يعـم الخير والسلام والتسامح على بلادنا، وأن يعمل الجميع على ذلك بروح المسؤولية الكاملة. وبعد النظر واستشراف المستقبل والتفكير بعمق، وبمحض إرادتي الكاملة أترك مهام عملي فـي مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم مـتحملاً كافـة المسؤولية القانونية والإدارية والاجتماعية إن كانت توجد».

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على حسابه بـ«فيسبوك»، نص استقالة الأولجلي وعلق عليها: «بالإجماع رفض استقالة الدكتور عادل الأوجلى من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم».

تأجيل قرعة الدوري الممتاز

وكان مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرر تأجيل قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، والتي كان من المقرر أن تقام بمدينة شحات، أمس الخميس، بالمسرح الأثري، قبل أن يجري تأجيلها.

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وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إقامة مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري بالمسرح الأثري بمدينة شحات على تمام الساعة 9:00.

استقالة عادل الأوجلي

ويرجع تأجيل القرعة، بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، قبل يوم من قرعة الدوري الليبي.

نص استقالة الأوجلي (الإنترنت)