ياسين انجيمة يصل ليبيا للانضمام إلى الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل الوافد الجديد المغربي ياسين انجيمة، إلى ليبيا، من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد الأهلي طرابلس، لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

ووصل اللاعب الجديد إلى مطار معيتيقة، حيث كان في استقباله السيد ناجي الترهوني المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والسيد مبروك الزياني مسؤول العلاقات بالنادي.

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وجاء ياسين أنجمية صاحب الـ32 عاما، من نادي شباب الرياضي السالمي، الذي احتل الترتيب الـ9 في الدوري المغربي.