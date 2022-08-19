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ياسين انجيمة يصل ليبيا للانضمام إلى الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 19 أغسطس 2022, 02:26 مساء
ياسين انجيمة يصل ليبيا للانضمام إلى الأهلي طرابلس
مطار معيتيقة يشهد وصول الوافد الجديد المغربي ياسين انجيمة للانضمام إلى صفوف الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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وصل الوافد الجديد المغربي ياسين انجيمة، إلى ليبيا، من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد الأهلي طرابلس، لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

ووصل اللاعب الجديد إلى مطار معيتيقة، حيث كان في استقباله السيد ناجي الترهوني المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والسيد مبروك الزياني مسؤول العلاقات بالنادي.

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وجاء ياسين أنجمية صاحب الـ32 عاما، من نادي شباب الرياضي السالمي، الذي احتل الترتيب الـ9 في الدوري المغربي.

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