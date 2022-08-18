تعيين سمير عبود مديرا للكرة بـ«الأولمبي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر مجلس إدارة نادي الأولمبي، تعيين الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني ونادي الاتحاد سمير عبود، مديرا للكرة بالفريق الكروي الأول خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقالت الصفحة الرسمية للنادي الأولمبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من هذا المنطلق تتمنى إدارة النادي التوفيق للطاقم الإداري والفني في مهامهم التي جرى تكليفهم بها».

ويعد الحارس الدولي سمير عبود من أفضل حراس المرمى في ليبيا، وقد سبق أن مثل المنتخب الوطني في عديد المناسبات وتحصل مع فريق الاتحاد عدد من البطولات.

وكانت إدارة الأولمبي قد تعاقدت مع عدة لاعبين محليين ومحترفين وآخرهم فراس شليق.