رئيس الاتحاد الليبي للووشو يكشف حقيقة الخلاف مع أحد الحكام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للووشو (الكونغ فو) بشير العرضاوي، أن الاتحاد الليبي للووشو ليس لديه أي إشكالية نهائية مع الحكم محمد الحداد، وهو من حكام أسلوب الساندا الفاعلين، وشارك منذ شهرين في تحكيم تصفيات بطولتي الووشو بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأوضح العرضاوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الحكم حضر أشهر دورة للحكام بمصراته، وأنه لا يزال ضمن الحكام العاملين، وسيشارك في برامج الاتحاد المستقبلية داخليا وخارجيا.

وأضاف العرضاوي أن الحكام العاملين بالاتحاد يصل عددهم إلى 25 حكما، وأن مسؤول التحكيم بالاتحاد الليبي للووشو مصطفى عبدالوهاب، اختار 10حكام لإدارة مباريات بطولة ليبيا للوشو التي جرت الجمعة الماضية بمدينة سرت لأن عدد مبارياتها 12 مباراة فقط، بين منتخبي المنطقتين الشرقية والغربية.

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واختتم العرضاوي حديثه قائلا: «لقد جرى الاتصال بالحكم محمد الحداد، وجرت الأمور على خير والحمد لله».