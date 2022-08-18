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مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 18 أغسطس 2022, 04:43 مساء
مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب
لاعبو منتخب ليبيا لكرة اليد. (الإنترنت)
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أكد الناطق الرسمي للاتحاد الليبي لكرة اليد، معتصم الصويعي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن منتخب ليبيا لكرة اليد للشباب توجه إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد الـ29 للشباب.

وتقام البطولة في الفترة من 20 إلى 29 أغسطس الجاري، بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى منتخبات تونس والمغرب وأنغولا ورواندا وأفريقيا الوسطى. وتكونت المجموعة الثانية من منتخبات ليبيا ومصر والجزائر والكونغو وتشاد.

بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين
وأضاف الصويعي، أن منتخب الناشئين يواصل استعداداته بصالة 17 فبراير بطرابلس تحت إشراف المدرب الوطني زهير النجار للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين الثامنة عشرة مواليد 2004، والتي تستضيفها أيضا رواندا في الفترة من 30 أغسطس الجاري، وحتى 7 سبتمبر بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى: منتخب ليبيا والكونغو ومنتخبات والمغرب وأوغندا. والمجموعة الثانية تشكلت من منتخبات الجزائر وبوركينافاسو ومصر ومدغشقر ورواندا.

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وأكمل الصويعي، حديثه قائلا إن منتخب الناشئين يضم اللاعبين سعد الورفلي، وعبد العظيم الأبيض ومحمد سليم وأحمد القذافي ورضوان محمد سعد وعبد الرحمن الدينالي، ومحمد الشويهدي، وعمر العماري، وأحمد عثمان، وعبد المهيمن زهير، والمعتز بالله يونس، وصالح الخفيفي، وعبدالمهيمن حنيش، ومحمد احمد سالم، وعلي إبراهيم، وإسماعيل حامد، وأحمد حسن سليمان، وموسي إبراهيم وعمران البراني.

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