تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قررت في وقت سابق إجراء قرعة الدوري الممتاز بمدينة شحات، اليوم الخميس، بالمسرح الأثري، قبل أن يجري تأجيلها.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إقامة مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري بالمسرح الأثري بمدينة شحات على تمام الساعه 9.00.

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