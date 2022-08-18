Atwasat

تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 18 أغسطس 2022, 12:13 مساء
تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات
جانب من مراسم قرعة سابقة في الدوري الليبي. (قناة الوسط)
alwasat radio

قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قررت في وقت سابق إجراء قرعة الدوري الممتاز بمدينة شحات، اليوم الخميس، بالمسرح الأثري، قبل أن يجري تأجيلها.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إقامة مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري بالمسرح الأثري بمدينة شحات على تمام الساعه 9.00.

- رسميا.. قرعة الدوري الليبي الممتاز بالمسرح الأثري في مدينة شحات 18 أغسطس
- عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

استقالة عادل الأوجلي
ويرجع تأجيل القرعة، بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، قبل يوم من قرعة الدوري الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند

قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 انتصارات وتعادل في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين
3 انتصارات وتعادل في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: ...
265.. أحدث عدد لميداليات تركيا في صدارة دورة التضامن الإسلامي وليبيا 23
265.. أحدث عدد لميداليات تركيا في صدارة دورة التضامن الإسلامي ...
ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب
ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب
فوز تقنية المعلومات على الصيدلة بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس
فوز تقنية المعلومات على الصيدلة بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة ......
الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز للمرة الـ18 في تاريخه
الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز للمرة الـ18 في ......
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ......
شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي «سداسي التتويج»
شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس»......
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. ......
المزيد
دورة ألعاب التضامن الإسلامي: تركيا تجتاز حاجز الـ300 ميدالية.. وليبيا في المركز الـ25
دورة ألعاب التضامن الإسلامي: تركيا تجتاز حاجز الـ300 ......
تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات
تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة ......
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك ......
فوز تقنية المعلومات على الصيدلة بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس
فوز تقنية المعلومات على الصيدلة بخماسية في دوري طلاب جامعة ......
ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب
ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط