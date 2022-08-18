المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال الرئيس السابق لنادي السويحلي محمد المغراوي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء: «إن الأندية الكبيرة ذات التاريخ يجب أن يكون لها دور كبير في رسم سياسة اتحاد الكرة وطريقة تنظيم الدوري».

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وانتقد المغراوي في تصريحه إلى «بوابة الوسط» أداء بعض الشخصيات في مجلس اتحاد الكرة وعدم حرص بعضهم على تطوير اللعبة وتقديم مقترحات غريبة لتنظيم المسابقات.

ودعا رئيس نادي السويحلي السابق اللجنة الأولمبية الليبية لوضع الوسط الرياضي في الصورة بخصوص قضية الشكوى القضائية المقدمة من شخصيات رياضية في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، خاصة بعد إحالتها من القضاء إلى اللجنة الأولمبية، مستغربًا هذا الوقت الطويل للبت في هذه القضية.