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265.. أحدث عدد لميداليات تركيا في صدارة دورة التضامن الإسلامي وليبيا 23

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 17 أغسطس 2022, 02:18 مساء
265.. أحدث عدد لميداليات تركيا في صدارة دورة التضامن الإسلامي وليبيا 23
منافسات الرماية في ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا. (فيسبوك)
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واصلت تركيا صدارتها لجدول ميداليات ألعاب التضامن الإسلامي على أرضها بمدينة قونيا رافعة رصيدها إلى 265 ميدالية متنوعة، وأقرب الملاحقين لها أوزبكستان 121 ميدالية، وليبيا في الترتيب الـ23.

أبرز نتائج العرب
في الرماية، أحرزت الكويت فضية الرماية بالخرطوش سكيت (زوجي مختلط)، وفي كرة القدم تُوجت السعودية بفضية كرة القدم بعد خسارتها أمام تركيا بهدف، والجزائر تفقد الميدالية البرونزية بعد خسارتها أمام أذربيجان (3-4).

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وفي الجودو، تُوجت الإمارات بذهبية الجودو رجال وزن +100 كلغ، والجزائرية كوثر علال تتوج ببرونزية وزن  78 كلغ، والجزائرية سنية صيلح تحرز فضية الجودو وزن + 78 كلغ، وفي السباحة، فاز الكويتي علي حسن بذهبية سباحة الظهر 50 مترا، والجزائري جواد سيود يحرز فضية سباق 200م فراشة.

ترتيب جدول الميداليات  
1- تركيا: 106 ذهبية، 89 فضية، 70 برونزية.
2- أوزبكستان: 43 ذهبية، 30 فضية، 48 برونزية.
3- إيران: 37 ذهبية، 35  فضية، 44 برونزية.
4- أذربيجان: 22 ذهبية، 28 فضية، 21 برونزية.
5- كازاخستان: 19 ذهبية، 20 فضية، 32 برونزية.
6- إندونيسيا: 12 ذهبية، 10 فضية، 21 برونزية.
7- المغرب: 9 ذهبيات، 8 فضيات، 21 برونزية.
8- البحرين: 9 ذهبيات، 7 فضيات، 7 برونزيات.
9- طاجيكستان: 8 ذهبيات، 1 فضية، 13 برونزية.
10-الجزائر: 7 ذهبيات، 9 فضيات،  9 برونزيات.
11- الكويت: 5 ذهبيات، 4 فضيات، 2 برونزية.
12- قطر:4 ذهبيات، 3 فضيات، 4 برونزيات.
13- تركمستان: 3 ذهبيات، 4 فضيات، 10 برونزيات.
14- الإمارات: 3 ذهبيات، 2 فضية، 5 برونزيات.
15- الكاميرون: 2 ذهبية، 5 فضيات، 5 برونزيات.
16- أوغندا: 2 ذهبية، 4 فضيات، 2 برونزية.
17- غامبيا: 2 ذهبية.  
18- السعودية: 1 ذهبية، 12 فضية، 8 برونزيات.
19- نيجيريا: 1ذهبية، 3 فضيات، 1 برونزية.
20- ساحل العاج: 1 ذهبية، 1فضية، 3 برونزيات.
21- عمان: 1 ذهبية، 1فضية، 2 برونزية.
22- الأردن: 1 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية.
23- ليبيا: 1 ذهبية، 3 برونزيات.
24- بوركينا فاسو: 1 ذهبية، 1 برونزية.
25- النيجر: 1 ذهبية، 1 برونزية.
26- باكستان:  1 ذهبية.
27- السودان: 2 فضية، 1 برونزية.
28- السنغال: 1 فضية، 5 برونزيات.
29- تونس: 1 فضة، 4 برونزيات.
30- لبنان: 1فضية، 3 برونزيات.
31- ماليزيا: 1فضية، 3 برونزيات.
32- جيبوتي: 1 فضية، 1 برونزيات.
33- فلسطين 1 فضية، 1 برونزية.
34- ألبانيا: 1 فضية.
35- غينيا: 1 فضية.
36- توغو: 1 فضية.
37- غينيا بيساو: 1 برونزية.
38- بنين: 1 برونزية.
39- مالديف: 1 برونزية.
40- أفغانستان: 1 برونزية.
41- اليمن: 1 برونز.
42- سيراليون: 1 برونزية.

منافسات الرماية في ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا. (فيسبوك)
منافسات الرماية في ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا. (فيسبوك)
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