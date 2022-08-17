بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل

القاهرة - بوابة الوسط

في مشهد غير معتاد على الرياضة الليبية، خرج اللاعب الدولي السابق بنادي الأهلي بنغازي في لعبة «كونغ فو» فرع «الووشو»، والحكم الحالي عبدالرازق محمد الحداد، بحرق جميع ميدالياته وأوسمته التي حصل عليها عبر مشواره، في فيديو متداول ومصور بالتفاصيل في بث على «فيسبوك».

وبرر عبدالرازق فعلته في الفيديو باحتجاجه على إيقافه وإبعاده عن المشاركة في بطولة ليبيا لـ«الووشو» لفئتى الشباب والكبار التي أقيمت في مدينة سرت الأسبوع الماضي، منوها بأنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها إيقافه، دون سبب واضح له، على حد قوله.

رسالة قبل الحرق: أمسح تاريخي بيدي

وحمَّل الحداد رئيس الاتحاد الليبي لـ«كونغ فو» المهندس بشير العرضاوي مسؤولية إبعاده بشكل تعسفي، رافضًا إنهاء العرضاوي لمسيرته، قائلًا «لن تنهي أنت مسيرتي، أنا أمسح تاريخي بيدي».

وجاء احتجاج الحكم الحالي وبطل اللعبة السابق عبدالرازق محمد الحداد ببث مقطع فيديو وهو يحرق الميداليات والدروع التي فاز بها خلال مسيرته كلاعب.

الحداد سبق أن لعب لفريق الأهلي بنغازي ومثَّل المنتخب الليبي في عدد من البطولات العربية والأفريقية والدولية.

وفي أول رد فعل من الاتحاد العام الليبي لـ«الووشو»، نشر الاتحاد توضيحًا مقتضبًا قال فيه إن «مهم للتوضيح لا يوجد أى شيء بخصوص الحكم عبدالرازق، ولا يزال حكمًا ورياضيًا وسوف يبقى حكمًا عاملًا ورياضيًا له تاريخ».

رد الاتحاد العام الليبي للووشو. (فيسبوك)