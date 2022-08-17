3 انتصارات وتعادل في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين...

تتواصل في مدينة بنغازي نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين «تحت 15عاما»، وفي الجولة الثانية، أمس الثلاثاء، جرت أربع مباريات، حيث تعادل في المجموعة الأولى الأصدقاء مع قاريونس بنتيجة (18-18)، وفاز الجزيرة على النجمة بفارق هدف (17-16).
وفي المجموعة الثانية، فاز فريق بنغازي الجديدة على الأخضر بنتيجة (24-5)، وعمر أبوعجاجة على الأولمبي بنتيجة (18-14).
يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت فرق: النجمة، وقاريونس، والجزيرة، والمروج، والأصدقاء.
المجموعة الثانية، تشكلت من فرق: الهلال، وبنغازي الجديدة، وعمر أبوعجاجة، والأخضر، والأولمبي.
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