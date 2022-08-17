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3 انتصارات وتعادل في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 17 أغسطس 2022, 11:17 صباحا
3 انتصارات وتعادل في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
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تتواصل في مدينة بنغازي نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين «تحت 15عاما»، وفي الجولة الثانية، أمس الثلاثاء، جرت أربع مباريات، حيث تعادل في المجموعة الأولى الأصدقاء مع قاريونس بنتيجة (18-18)، وفاز الجزيرة على النجمة بفارق هدف (17-16).

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق بنغازي الجديدة على الأخضر بنتيجة (24-5)، وعمر أبوعجاجة على الأولمبي بنتيجة (18-14).

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت فرق: النجمة، وقاريونس، والجزيرة، والمروج، والأصدقاء.

المجموعة الثانية، تشكلت من فرق: الهلال، وبنغازي الجديدة، وعمر أبوعجاجة، والأخضر، والأولمبي.

لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
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