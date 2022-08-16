تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

واصلت تركيا هيمنتها على ميداليات ألعاب التضامن الإسلامي التي تتواصل على أراضيها بمدينة قونيا وارتفع رصيدها إلى 234 ميدالية متنوعة، بينما قفزت أوزبكستان للترتيب الثاني وتراجعت إيران إلى ثالث الترتيب، وأضاف العرب أمس الإثنين، ثماني ميداليات جديدة في الجودو والرماية والسباحة.
منافسات الجودو
المغربي عبدالرحمن بوشيتا يحرز فضية وزن 66 كلغ، والجزائرية إيمان رزوق تحرز برونزية وزن 48 كلغ، والمغربية سمية ايراوي تحرز فضية 52 كلغ، والجزائرية يامينة حالاتا تحرز فضية 57 كلغ، والجزائري بلقاضي أمينة يحرز ذهبية 63 كلغ.
- تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
الرماية
البحرينة مريم حساني تحرز برونزية الرماية (سكيت)، والكويتي منصور الرشيدي يحرز ذهبية الرماية (سكيت)، وفي السباحة الجزائري جواد صيود يحرز ذهبية سباق 400م سباحة متنوعة.
ترتيب جدول الميداليات
1- تركيا: 90 ذهبية، 81 فضية، 63 برونزية.
2- أوزبكستان: 40 ذهبية، 28 فضية، 44 برونزية.
3- إيران: 37 ذهبية، 31 فضية، 42 برونزية.
4- أذربيجان: 20 ذهبية، 27 فضية، 20 برونزية.
5- كازاخستان: 19 ذهبية، 20 فضية، 29 برونزية.
6- إندونيسيا: 12 ذهبية، 9 فضية، 18 برونزية.
7- المغرب: 9 ذهبية، 8 فضيات، 20 برونزية.
8- البحرين: 9 ذهبية، 7 فضيات، 6 برونزيات.
9-الجزائر: 7 ذهبيات، 7 فضيات، 8 برونزيات.
10- طاجيكستان: 7 ذهبيات، 6 فضيات، 12 برونزية.
11- قطر:4 ذهبيات، 3 فضيات، 3 برونزيات.
12- الكويت: 4 ذهبيات، 3 فضيات، 2 برونزية.
13- تركمستان: 3 ذهبيات، 4 فضيات، 10 برونزيات.
14- الكاميرون: 3 ذهبيات، 4 فضيات، 10 برونزيات.
15- أوغندا: 2 ذهبية، 4 فضيات، 2 برونزية.
16- الإمارات: 2 ذهبية، 1 فضية، 4 برونزيات.
17- غامبيا: 2 ذهبية.
18- السعودية: 1 ذهبية، 11 فضية، 8 برونزيات.
19- نيجيريا: 1ذهبية، 3 فضيات، 1 برونزية.
20- ساحل العاج: 1 ذهبية، 1فضية، 3 برونزيات.
21- عمان: 1 ذهبية، 1فضية، 2 برونزية.
22- الأردن: 1 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية.
23- ليبيا: 1 ذهبية، 3 برونزيات.
24- بوركينا فاسو: 1 ذهبية، 1برونزية.
25- النيجر: 1 ذهبية، 1 برونزية.
26- باكستان: 1 ذهبية.
27- السودان: 2 فضية، 1 برونزية.
28- لبنان: 1فضية، 3 برونزيات.
29- ماليزيا: 1فضية، 3 برونزيات.
30- السنغال: 1 فضية، 3 برونزيات.
31- جيبوتي: 1 فضية، 1 برونزيات.
32- ألبانيا: 1 فضية.
33- غينيا: 1 فضية.
34- فلسطين: 1 فضية.
35- توغو: 1 فضية.
36- تونس: 3 برونزيات.
37- غينيا بيساو: 1 برونزية.
38- بنين: 1 برونزية.
39- مالديف: 1 برونزية.
40- أفغانستان: 1 برونزية.
41- سيراليون: 1 برونزية.
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