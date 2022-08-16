تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت تركيا هيمنتها على ميداليات ألعاب التضامن الإسلامي التي تتواصل على أراضيها بمدينة قونيا وارتفع رصيدها إلى 234 ميدالية متنوعة، بينما قفزت أوزبكستان للترتيب الثاني وتراجعت إيران إلى ثالث الترتيب، وأضاف العرب أمس الإثنين، ثماني ميداليات جديدة في الجودو والرماية والسباحة.

منافسات الجودو

المغربي عبدالرحمن بوشيتا يحرز فضية وزن 66 كلغ، والجزائرية إيمان رزوق تحرز برونزية وزن 48 كلغ، والمغربية سمية ايراوي تحرز فضية 52 كلغ، والجزائرية يامينة حالاتا تحرز فضية 57 كلغ، والجزائري بلقاضي أمينة يحرز ذهبية 63 كلغ.

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الرماية

البحرينة مريم حساني تحرز برونزية الرماية (سكيت)، والكويتي منصور الرشيدي يحرز ذهبية الرماية (سكيت)، وفي السباحة الجزائري جواد صيود يحرز ذهبية سباق 400م سباحة متنوعة.