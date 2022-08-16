السويحلي يستعين بالأواسط ويضم البرازيلي أوتيمار (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وقعت إدارة نادي السويحلي عقودا مع مجموعة من اللاعبين الشباب بهدف الانضمام إلى الفريق الأول، في بادرة جيدة من النادي لاهتمامه بفئة الأواسط الزاد الحقيقي للنادي.

اللاعبون الذين أبرمت معهم إدارة النادي عقودا هم: لاعب الوسط عبدالرحمن القداري من مواليد 2003، والمهاجم أحمد الدهماني من مواليد 2003، والمدافع عبدالله بن غزي 2003، والمهاجم مجدي المسلماني 2003، والظهير عماد شنينة 2003، مع توقيع عقد اللاعب اليافع حسين بادي ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويشغل بادي مركز الظهير الأيمن ويبلغ تسعة عشر ربيعا.

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أيضا جرى تجديد عقود ثنائي وسط الملعب، فايز سعد وعبد الرحمن أبوسنينة، والمدافع عبدالرحيم التريكي «معاذ الصغير»، والجناح عبدالله بن خليل، وقلب الدفاع حسام عبدالمجيد، وقلب الدفاع إبراهيم أبورويص.

وكانت إدارة السويحلي أبرمت عدة صفقات من بينها عقد للمهاجم البرازيلي أوتيمار، والمحترف بكاكي.

السويحلي يستعين بالأواسط. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

السويحلي يستعين بالأواسط. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

السويحلي يستعين بالأواسط. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

السويحلي يستعين بالأواسط. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)