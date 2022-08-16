اتحاد الدراجات يقيم بطولة ليبيا في الزنتان.. والبهلول لـ«بوابة الوسط»: بطولة تحدد وجهة المنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ينظم الاتحاد الليبي للدراجات بطولة ليبيا الكبرى الجمعة المقبلة، بمدينة الزنتان بمشاركة 12 ناديا، والأندية هي: الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد الشرطة واتحاد الجمارك واتحاد مصراتة والسويحلي والمطمر والفريخ والجزيرة ونجوم الصابرية والأولمبي والانتصار.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس وعضو الاتحاد الليبي للدراجات البهلول عيسى في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن اختيار مدينة الزنتان لبطولة ليبيا الهدف الأول منه ترحيب من عميد بلدية الزنتان لإقامة هذه البطولة ولتوفير عوامل النجاح، والهدف الثاني هو فني بالذات لوقوع السباق في منطقة جبلية».

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وأضاف البهلول «أيضا من بين الأهداف اختيار المنتخب الوطني وسيكون من خلال هذه البطولة استعداد للبطولة العربية للدراجات والتي ستكون في مناطق مشابهة ووعرة».

وعن مسار السباق قال البهلول عيسى «إن السباق سينطلق من مدينة العزيزية إلى الزنتان لمسافة 115 كيلومترا بالنسبة للكبار، وفي فئة الناشئين ستكون المسافة 52 كيلومترا من العزيزية إلى بئر الغنم، وسيكون هناك سباق ضد الساعة الجمعة أيضا للكبار 23 كيلومترا، و15 كيلومترا للأواسط، و10 كيلومترات لفئة الناشئين».