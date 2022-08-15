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مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعقد اجتماعا استثنائيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 15 أغسطس 2022, 05:36 مساء
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعقد اجتماعا استثنائيا
اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. (فيسبوك)
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عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا استثنائيًا بقاعة الاجتماعات بديوان اللجنة الأولمبية.

تناول الاجتماع، الذي ترأسه النائب الأول محسن السباعي، موضوع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة بشأن مخاطبة مصلحة الأملاك العامة، مطالبة بفسخ العقد المبرم بين اللجنة الأولمبية وشركة مليتة للنفط والغاز، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

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واتفق أعضاء مجلس الإدارة على إحالة الموضوع للجمعية العمومية التي ستعقد خلال سبتمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة احترام مؤسسة اللجنة الأولمبية وأملاكها المقدسة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن بعد عبر تطبيق «زووم» نظرًا لتواجدهم خارج البلاد.

اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. (فيسبوك)
اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. (فيسبوك)
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