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فوز الاقتصاد والهندسة في دوري الطلاب بجامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 أغسطس 2022, 04:13 مساء
فوز الاقتصاد والهندسة في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (فيسبوك)
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جرت أمس الأحد على ملعب الجامعة مباراتان بدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم انتهتا بفوز فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على فريق كلية التربية قصر بن غشير بهدف لصفر، أدار المباراة الحكم عبد المنعم رزق بمساعدة الحكمين عبد العزيز عبده وياسين الجراح وراقبها رضا زرتي، كما فازت كلية الهندسة على كلية تقنية المعلومات بعدم الحضور.

مفكرة النتائج
- التربية البدنية × الزراعة (4-0).
- الطب البشري × الفنون والإعلام (4-1).
- التقنية الطبية × طب أسنان (2-1).
- التمريض × القانون (4-1).
- الاقتصاد × اللغات (3-0).
- تقنية المعلومات× الهندسة (3-0).
- الصيدلة × الاقتصاد (3-2).
- العلوم × الآداب (5-1).
- التقنية الطبية × الاقتصاد قصر بن غشير (4-1).
- القانون × طب بيطري (9-2).
- التربية قصر بن غشير × القانون (ج) (7-0).
- التربية البدنية × الصيدلة (2-1).
- العلوم × الإعلام (2-1).
- التربية قصر بن غشير × اللغات (1-0).
- علوم الشريعة × الهندسة (2-2).
- الطب البشري × الآداب (8-1).
- الزراعة × الاقتصاد (ج) (2-1).
- تقنية المعلومات (أ) × تقنية المعلومات (ج) (6-2).
- طب أسنان × الاقتصاد قصر بن غشير (2-0).
- التمريض × الطب البيطري (2-0).
- التربية البدنية × الاقتصاد (ج) (5-0).
- الطب البشري × العلوم (2-1).
- الهندسة × التقنية الطبية بعدم الحضور.
- الاقتصاد × التربية قصر بن غشير (1-0).

دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (فيسبوك)
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