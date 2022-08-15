تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات

تتواصل بمدينة قونيا التركية دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وفي أبرز نتائج العرب، أمس الأحد، كانت في رفع الأثقال، حيث حصد العماني عمور خنجاري فضية النتر في وزن 89 كلغ، والسعودي علي العثمان فضية النتر في وزن 96 كلغ، وفي السباحة الجزائري جواد رزق بالذهبية 200م سباحة متنوعة.
وعلى صعيد الألعاب الجماعية، ففي كرة اليد توجت قطر بالميدالية الذهبية بعد فوزها على تركيا (26-23)، وفي كرة القدم، السعودية تلتقي تركيا في النهائي، بعد فوزها أمس الأحد في نصف النهائي على الجزائر بهدفين لهدف (2-1)، وتنفرد تركيا بصدارة جدول الميداليات، لتواصل انفرادها برصيد 209 ميداليات متنوعة.
ترتيب جدول الميداليات
1- تركيا: 79 ذهبية، 73 فضة، 57 برونزية.
2- إيران: 32 ذهبية، 24 فضة، 38 برونزية.
3- أوزبكستان: 27 ذهبية، 24 فضة، 35 برونزية
4- أذربيجان: 18 ذهبية، 22 فضة، 18 برونزية
5- كازاخستان: 16 ذهبية، 15 فضة، 26 برونزية.
6- إندونيسيا: 12 ذهبية، 9 فضة، 12 برونزية.
7- البحرين: 9 ذهبية، 7 فضة، 4 برونزية.
8- المغرب: 9 ذهبية، 6 فضة، 20 برونزية.
9- طاجيكستان: 6 ذهبية، 6 فضة، 7 برونزية.
10- الجزائر: 5 ذهبية، 6 فضة، 7 برونزية.
11- قطر: 4 ذهبية، 3 فضة، 3 برونزية.
12- تراكمستان: 3 ذهبية، 3 فضة، 5 برونزية.
13- الكويت: 3 ذهبية، 3 فضة، 2 برونزية.
14- أوغندا: 2 ذهبية، 4 فضة، 2 برونزية.
15- الإمارات: 2 ذهبية، 1 فضة، 4 برونزية.
16- الكاميرون: 2 ذهبية، 5 برونزية.
17- غامبيا: 2 ذهبية.
18- السعودية: 1 ذهبية، 11 فضة، 8 برونزية.
19- نيجيريا: 1ذهبية، 3 فضة، 1 برونزية.
20- ساحل العاج: 1ذهبية، 1فضة، 2 برونزية.
21- عمان: 1 ذهبية، 1فضة، 1برونزية.
22- الأردن: 1 ذهبية، 1 فضة، 1 برونزية.
23- ليبيا: 1 ذهبية، 3 برونزية.
24- بوركينا فاسو: 1ذهبية، 1برونزية.
25- النيجر: 1 ذهبية، 1 برونزية.
26- باكستان: 1ذهبية.
27- السودان: 2 فضة.
28- لبنان: 1 فضة، 3 برونزية.
29- ماليزيا: 1 فضة، 3 برونزية.
30- السنغال: 1 فضة، 3 برونزية.
31- جيبوتي: 1 فضة،1 برونزية.
32- ألبانيا: 1 فضة.
33- غينيا: 1 فضة.
34- فلسطين:1 فضة.
35- توغو: 1 فضة.
36- تونس: 2 برونزية.
37- غينيا بيساو: 1 برونزية.
38- مالديف: 1 برونزية.
39- أفغانستان: 1 برونزية.
40- بنين: 1 برونزية.
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