تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة قونيا التركية دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وفي أبرز نتائج العرب، أمس الأحد، كانت في رفع الأثقال، حيث حصد العماني عمور خنجاري فضية النتر في وزن 89 كلغ، والسعودي علي العثمان فضية النتر في وزن 96 كلغ، وفي السباحة الجزائري جواد رزق بالذهبية 200م سباحة متنوعة.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، ففي كرة اليد توجت قطر بالميدالية الذهبية بعد فوزها على تركيا (26-23)، وفي كرة القدم، السعودية تلتقي تركيا في النهائي، بعد فوزها أمس الأحد في نصف النهائي على الجزائر بهدفين لهدف (2-1)، وتنفرد تركيا بصدارة جدول الميداليات، لتواصل انفرادها برصيد 209 ميداليات متنوعة.